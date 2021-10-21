MHK Başkanı Serdar Tatlı görevi bıraktı

Hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden ayrıldı.

Serdar Tatlı, hakemlere ve gözlemcilere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu.

Tatlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz; Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

14 ay görev yaptı

25 Ağustos 2020 tarihinde MHK Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı’nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürdü.

MHK'da son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı. 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu ve Serdar Tatlı başkanlık etti.