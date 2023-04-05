MHK Başkanı Lale Orta, o pozisyonları yorumladı!

MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş olan Bein Sports'ta yayın yapan bir programa konuk oldu. Orta, kamuoyunda tartışma yaratan pozisyonlar hakkında görüşünü belirtti.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında

Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in Alanyasporlu Yusuf Özdemir'e yaptığı faul hakkında görüşünü belirten Lale Orta, "Alanya'da Osayi'nin atılması gerekiyordu." ifadelerinde bulundu.

Hakem Mete Kalkavan Osayi'ye sarı kart göstermişti.

Konyaspor - Galatasaray maçı hakkında

Konyaspor'da forma giyen Ahmet Oğuz'un, Galatasaray'ın defans oyuncusu Leo Dubois ile girdiği mücadelede hakem Zorbay Küçük Ahmet Oğuz'a sarı kart göstermişti. Lale Orta o pozisyon hakkında, " Konya'da Ahmet Oğuz oyundan atılmalıydı" yorumunda bulundu.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı hakkında

Adana Demirspor'un kanat oyuncusu olan, fanatik Galatasaray taraftarı oluşuyla bilinen Cimbom'un eksi futbolcusu Emre Akbaba, Dries Mertens'e çok sert bir faul yapmıştı. Maçta düdük çalan Ali Şansalan, Akbaba'ya sarı kart göstermişti. Lale Orta o pozisyon hakkında ise "Nef Stadyumu'nda Emre Akbaba'nın atılması gerekiyordu" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçta 10 kişi kalan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Maçın ilk golü Fenerbahçe'den gelmişti. Arda güler, Onur Bulut'un yaptığı faul sonrasında yerde kalmıştı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını göstermişti.

Lale Orta bu pozisyon hakkında, "Kadıköy'de Arda Güler'e penaltı hediye edildi" yorumunda bulundu.