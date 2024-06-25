MGM'den belirli bölgelere uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.