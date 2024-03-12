MGM ve AKOM'dan uyarı! İstanbul dahil alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Kıyı Ege ile Marmara'da bugün güney yönünden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı bekliyor.

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ sarı kodlu uyarı alan iller oldu.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

AKOM'dan yapılan uyarıda ise, "İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde artarak 18 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.