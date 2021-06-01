MGK'da 4 kritik başlık masada

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmesinin beklendiği NATO zirvesi öncesi değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme sırasında Rusya’dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları ile PKK/YPG ve FETÖ gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN SUNUMU

Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusunda yapılan istişari görüşmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelen konularla ilgili sunum yapması planlanıyor. Bakan Çavuşoğlu’nun, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la yaptığı görüşmelerde alınan kararlardan hareketle, bundan sonra atılabilecek ortak adımlar için bir yol haritası üzerinde durulacak. Toplantıda ayrıca, Cenevre’de Nisan ayında gerçekleştirilen ancak, sonuç alınmayan Kıbrıs görüşmelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor.

MISIR’LA YENİ DÖNEM

Yine, Mısır ile heyetler arası başlayan görüşmeler de toplantıda ele alınacak. Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Taraflar görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulamıştı. Toplantıda, önümüzdeki günlerde Mısır ile dışişleri bakanları düzeyinde yapılabilecek görüşmelerle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı aktarılıyor.

Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konuları da toplantıda görüşülecek. Ayrıca, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede son durum değerlendirilecek.