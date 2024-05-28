MGK bugün toplanıyor!

MGK'nın Mayıs ayı olağan toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILARI

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ve Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.

MGK'da "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.