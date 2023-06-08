MGK bugün toplanıyor!

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı bugün yapılacak.

Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Toplantıya MİT Başkanı Sıfatı ile İbrahim Kalın da katılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Dış politikada Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

NATO’ya üyeliği gündemde olan İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin de masaya yatırılması bekleniyor.