Türkiye’nin merakla beklediği yeni turistik treni 19 Nisan’da açılıyor!

Türkiye'deki en popüler olan trenler Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan rotalarına bir yenisi daha ekleniyor; Mezopotamya Ekspresi... Türkiye’nin yeni turistik treni “Mezopotamya Ekspresi” 19 Nisan’da ilk seferini yapacak. Peki, Mezopotamya Ekspresi’nin sehayat güzargâhı ve bilet fiyatları nedir?