Türkiye’nin merakla beklediği yeni turistik treni 19 Nisan’da açılıyor!
Türkiye’nin yeni turistik treni “Mezopotamya Ekspresi” 19 Nisan’da ilk seferini yapacak. Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a uzanan turda seyahat tutkunları, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkânı bulacak. Peki bilet fiyatı ne kadar?
Türkiye'deki en popüler olan trenler Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan rotalarına bir yenisi daha ekleniyor; Mezopotamya Ekspresi... Türkiye’nin yeni turistik treni “Mezopotamya Ekspresi” 19 Nisan’da ilk seferini yapacak. Peki, Mezopotamya Ekspresi’nin sehayat güzargâhı ve bilet fiyatları nedir?
Türkiye'nin yeni turistik treni `Mezopotamya Ekspresi` tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergâh boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.
Bu deneyimi kaçırmak istemeyen seyahat severler, Mezopotamya Ekspresi güzergahı ve bilet fiyatları hakkında detaylı araştırma yapıyor.
Mezopotamya Ekspresi nedir, kaç gün sürer, sehayat güzargâhı ve bilet fiyatları nedir, hangi illerden geçiyor? İşte Mezopotamya ekspresine dair merak edilenler...