Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçileri sınır dışı etme çalışmalarına başlamıştık

Diplomat kriziyle ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerle ilgili, "Sınır dışı etme çalışmalarını başlatmıştık, elçiler daha sonra birbirlerini suçlamaya başladı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

10 büyükelçinin Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısıyla başlayan sürece yönelik konuşan Çavuşoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

'Sınırdışı işlemlerine başlamıştık'

Açıklamalarına devam eden Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin sınır dışı edilmeleri için talimat verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınırdışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık." dedi.

Yapılan çağrının Türkiye tarafından kabul edilemez olduğunun bir kez daha altını çizen Çavuşoğlu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

'10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'

"10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınırdışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır."

"Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler."