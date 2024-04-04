Çavuşoğlu: "Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir"

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.