Çavuşoğlu: "Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir"
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Burada Ermenistan'ı başka yollarla desteklemeye çalışanlar şunu hiçbir zaman unutmasın ki Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır” dedi.
NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.
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Çavuşoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hıyaban'a ziyarette bulundu.
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Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Çavuşoğlu, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.
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