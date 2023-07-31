MetropolCard'tan uçak biletlerinde hediye puan fırsatı!

MetropolCard’tan yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında online seyahat portalı Bilet Dükkanı’nın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik ve cüzdan oluşturup, “MTRPL250” kodu kullanılarak gerçekleştirilecek 5 bin TL üzeri tutardaki bireysel uçak bileti alışverişinde 250 TL değerinde puan Bilet Dükkanı cüzdanına hediye ediliyor.

Kampanya, MetropolCard kullanıcılarının belirtilen tarih aralığında yapacağı tek yön ya da gidiş dönüş olacak şekilde, Bilet Dükkanı web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden minimum 5 bin TL’lik bireysel uçak bileti alımında geçerli olacak. 6 Eylül 2023 tarihinde yüklenecek 250 TL değerindeki Bilet Dükkanı cüzdan puanları ise Bilet Dükkanı’nda sunulan her üründe (uçak bileti, otel, transfer, araç kiralama) kullanılabilecek.