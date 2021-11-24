MetropolCard'dan çevreci hamle: 1,47 ton atık toplandı

Türkiye’nin kısa sürede en hızlı ağını kuran yerli yemek kartı markası MetropolCard, sürdürülebilir alanda projelerini müşterileriyle buluşturuyor. Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Atık Kazanç” Projesinin, ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen Paris İklim Anlaşması’nın desteklemesiyle daha ön plana çıkması hedefleniyor.

Atıklar hediye puana dönüşüyor

Şirket, Zeytinburnu Belediyesi ile yürüttüğü bu projede çıkarttıkları Z Kart ile kullanıcılarına birçok avantajı sağlıyor. Kart kullanıcıları, geri kazanılabilir atıkları evlerinde ayrı biriktirip Atık Kazanç noktalarına teslim ediyor. Z kartlarına atık puan yükletebiliyor. Biriken puanlarını anlaşmalı marketlerde kullanabiliyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor ya da sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ev ve iş yerindeki atıklar bakiyeye dönüşüyor

Proje bağlamında evlerde, iş yerlerinde oluşan geri dönüşümlü atıklar ayrıştırılarak toplanıyor. Toplanan atıklardan gelir elde ediliyor. Kazanılan gelir anlaşmalı yerlerde harcanıyor. Böylelikle MetropolCard, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. Aynı zamanda halkın ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda şirket, kişilerin getirdiği atık karşılığında bir sonraki gün kartlarına yükleme yapıyor.

Yapılan yüklemeler kişilerin isteğine göre MetropolCard’ın anlaşmalı olduğu marketlerde ya da restoranlarda harcanabiliyor. Bugüne kadar aralarında Tuzla, Başakşehir, Gebze, Kadıköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Esenler, Beykoz, Pendik ve ERBAA Belediyesinin bulunduğu kurumlarla projeyi yürüten MetropolCard, şimdiye kadar 9,613 kişiye ulaşarak, 1,475 ton atık toplamayı başardı.