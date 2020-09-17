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Raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayan Iraklı genç hayatını kaybetti.

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan Irak uyruklu Zeynel Abidin A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metroda korkunç olayMetroda korkunç olayGündem

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kişinin kimliği belli oldu. 26 yaşındaki gencin Irak vatandaşı Zeynel Abidin A. olduğu öğrenildi. İntihar girişiminin ardından sağlık ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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