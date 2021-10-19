1.000.000 Japon Yeni buldu, arabasıyla götürüp sahibine teslim etti.

Tokyo'da bir kadın metroda bulduğu cüzdanın içinden çıkan 1.000.000 Japon Yeni'ni (yaklaşık 82.000 TL) kendi arabasıyla götürüp sahibine teslim etti.

Olay geçtiğimz günlerde Japonya'nın metrolarıyla ünlü başkenti Tokyo'da yaşandı.Japon Twitter kullanıcısı Mikan (@mikakawa1) geç saatte metroyla evine dönerken, oturduğu koltuğun altında ayaklarına temas eden bir cisim hissetti. Cismin dolu bir cüzdan olduğunu farkeden Japon kadın cüzdanı kayıp eşya bürosuna bırakmak istedi ancak büro kapalıydı. Geç saatte ortalıkta herhangi bir polis ya da güvenlik görevlisi de göremedi. Bu sırada cüzdanın içindeki ehliyetten telefon ve adres bilgisine ulaşan kadın, cüzdanın sahibini arayarak arabasıyla geleceğini söyledi.

300.000 Japon Yeni'ni posta kutusuna bıraktı

Durumu sevinçle karşılayan cüzdanın sahibi, büyük bir minnetle teşekkür ederek iyilik meleği Japon kadına 300.000 Japon yeni ( yaklaşık 25.000 TL)'yi kabul etmesi konusunda ısrar etti.

Önce bunu reddeden kadın teşekkür ederek parayı alsa da cüzdan sahibi kapısını kapatınca, çantasından küçük bir kağıt çıkardı ve kağıda; " Para için teşekkür ederim, ama kabul edemem, takdiriniz yeterli" yazdı ve notu parayla beraber posta kutusuna bıraktı.