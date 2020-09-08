Metro, tramvay ve metrobüste ayakta yolcu alınacak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

METRO, TRAMVAY VE METROBÜSLERDE AYAKTA YOLCU ALINACAK MI?

Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.