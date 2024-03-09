Meteoroloji'den yeni uyarı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Yurt genelinde ayın ilk gününde bahar havası etkili olurken, çok geçmeden birçok ilde sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Sıcaklıkların bir anda hızlıca düştüğü kentlerde hafta boyunca süren yağışların ardından gözler hafta sonuna çevrildi.

Sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporu yayınladı. Yapılan açıklamada ise 7 kente dikkat çekildi ve uyarılar art arda geldi.

Sarı kodla yapılan uyarıya göre kuvvetli yağış ve kar beklentisi olduğu belirtildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa.