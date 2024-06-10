Meteoroloji'den uyarı: Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak.

Buna göre İstanbul 32°C, Kocaeli 35°C, İzmir 35°C, Denizli ve Manisa 40°C, Antalya 37°C, Ankara 30°C derece olacak.