Meteoroloji'den uyarı: Etkisini artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Türkiye, hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.