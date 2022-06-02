Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hadisesinin, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.