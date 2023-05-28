Meteoroloji'den son dakika uyarı!

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sandık başına giderken, Meteoroloji’den de uyarı üstüne uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı:

Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı:

Rüzgarın; Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.