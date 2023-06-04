Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış konusunda uyardı

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgara dikkat

Rüzgarın; öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenmektedir.