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Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin raporlarına göre hava sıcakları düşecek, soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alcak.

Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı

Ülke genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

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