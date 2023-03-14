Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Mtetoroloji'den alınan bilgiye göre ülkenin iç ve doğu kısımlarında yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu’da buzlanma ve don bekleniyor

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Batı'da sıcaklık artıyor

Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte turuncu kodla uyarılan o iller

Adana (gök gürültülü sağanak)

Adıyaman (gök gürültülü sağanak)

Diyarbakır (gök gürültülü sağanak)

Elazığ (gök gürültülü sağanak)

Gaziantep (gök gürültülü sağanak)

Malatya (gök gürültülü sağanak)

Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak)

Mardin (gök gürültülü sağanak)

Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak)

Kilis (gök gürültülü sağanak)

Sarı kodla uyarılan iller

Balıkesir (fırtına)

Bingöl (kuvvetli yağış)

Çanakkale (fırtına)

Erzincan (kuvvetli yağış)

Mersin (gök gürültülü sağanak)

İzmir (fırtına)

Manisa (fırtına)

Tunceli (kuvvetli yağış)

Osmaniye (gök gürültülü sağanak)