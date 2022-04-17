Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı! Çamur yağacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara'da ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 17.04.2022 Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 17 Nisan 2022 akşam 18.00 ve 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

MARMARA VE EGE İÇİN 'ÇAMUR YAĞMURU' UYARISI

Marmara ve Ege'ye 'Afrika üzerinden' toz taşınımı uyarısı geldi. Yağışların da çamurlu olabileceği belirtildi. Meteoroloji uzmanları "İstanbul'daki yağış tozu çamur halinde yere indirecek.

Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’te yaşayan vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Toz aşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği belirtildi. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürllüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

GÖKTEN ÇAMUR YAĞABİLİR

“17 Nisan Pazar günü Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’te Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir.

18 Nisan Pazartesi günü ise Eskişehir ve Kütahya il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgârla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25