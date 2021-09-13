Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, pazartesi günü hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

HATAY'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Hatay merkez ile Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ ve Belen ilçelerinde sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.