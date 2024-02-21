Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji tarafından hazırlanan yeni rapora göre, yurt genelinde etkili olan soğuk hava batı bölgelerde yağmur, doğu bölgelerde ise kar şeklinde görülecek. MGM ayrıca, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için de çığ uyarısında bulundu.

Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.