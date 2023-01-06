Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sis ve pus uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu