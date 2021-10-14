Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Marmara ve Ege'de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.