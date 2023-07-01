Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.