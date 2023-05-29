Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.