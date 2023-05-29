AjansHaber.com.tr Gündem Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sandıkların %99.9'u açıldı!
Ömer Çelik'ten ilk açıklama!
Kendini AK Parti'li müşahit gibi gösterdi! 
Meteoroloji'den son dakika uyarı!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü
Erdoğan'ın seçim zaferine dünyadan ilk tebrik!