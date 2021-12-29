Meteoroloji'den o şehir için kırmızı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR

Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.