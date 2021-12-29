Meteoroloji'den o şehir için kırmızı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 100 ilâ 300 kilogram yağış beklendiği bildirildi
Meteoroloji'nin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR
Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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