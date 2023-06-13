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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahmine göre, yarın Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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