Meteorolojiden İstanbul dahil 30 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzeyi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde ülkenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadiseleri, doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayının yaşanabileceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.