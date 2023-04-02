Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyardı

Kurak geçen kış aylarının ardından bahar sağanak ve yağışla birlikte geldi. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40 seviyelerini zorlarken, vatandaşlar da önümüzdeki günlerin hava durumunu ve yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji, 3-7 Nisan 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı.

MGM'nin raporuna göre yarından itibaren (3 Nisan 2023) yurdun batısından yurda giriş yapacak olan sağanak, Karadeniz, Marmara ve Ege'de etkisini hissettirecek. Batı Karadeniz'de gök gürültülü olarak beklenen sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar azalmaya başlayacak.

Rapora göre; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyretmesi beklenirken, salı ve çarşamba günü İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de yurt genelinde sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Salı günü sıcaklıkların İstanbul'da 20, Ankara ve İzmir'de 19 derece olması beklenirken, Perşembe günü ise sıcaklıklar İstanbul'da 12, İzmir'de 16 ve Ankara'da 13 dereceye kadar düşecek. Yağışlar ise yurt geneline yayılacak.

Cuma günü tüm yurtta sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu'nun ise yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "10 gün boyunca Türkiye'nin batısında sürekli yağış geçişleri olacak. Her günün bir bölümünde. Yani keyifli bir süreç. Açık hava, hızla bulutlanma, sağanak yağış, sonra yine açık hava. Bu durum ülkenin batısının tamamında görülecek" ifadelerini kullandı.