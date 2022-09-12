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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaktan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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