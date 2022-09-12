AjansHaber.com.tr Gündem Meteoroloji'den bazı ilçeler için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi
Bakan Kurum, 13 Eylül saat 14.00'ü işaret etti!
Erdoğan, emekliler için imzayı attı!
Mavi Marmara gemisinin ilginç öyküsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Artık ücretsiz!
2 asker şehit oldu!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de