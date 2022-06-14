AjansHaber.com.tr Gündem Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor!

Kuvvetli sağanakların vurduğu Ankara'da yeni bir yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün öğleden sonra Ankara'da şiddetli sağanaklar etkili olacak.

Üst üste etkili olan sağanakların ardından sıkıntılı tabloların ortaya çıktığı Ankara, Meteoroloji'den yeni bir yağış uyarısı aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazır giyimcilerden rekor ihracat
Fenerbahçe'den, Özdağ'ın paylaşımına tepki
Gündemde sağlık çalışanlarının mali hakları var
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Balıkesir'de katliam gibi kaza! 6 ölü, 12 yaralı!
GSS borçlarının silinmesi için harekete geçildi