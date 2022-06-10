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Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, bugün Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışların yerelde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kırşehir ve Yozgat çevrelerindeki gök gürültülü sağanak yağışların da bugün öğleden sonra yerelde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.​​​​​​​

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