Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı

Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hakim. Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor.

Bugün de birçok kentte gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte turuncu kodla uyarılan o iller...