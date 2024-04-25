Meteoroloji'den 44 ile sarı kodlu uyarı!

Türkiye'nin 44 iline Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; bugün İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç Ege ve Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.