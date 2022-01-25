Meteoroloji'den 4 kente "buzlanma ve çığ" uyarısı

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hakimiyetini sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 7 derece ölçülmesi bekleniyor.

Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.