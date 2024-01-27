Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu alarm uyarısında bulundu.

Buzlanmaya dikkat!

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.