Meteoroloji'den 23 kente kuvvetli kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

23 kente sarı kodlu uyarı yapıldı

Yurdun doğu kesiminde sağanak, karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Hava sıcaklıkları büyük oranda düşecek. Meteoroloji, 23 kenti sarı kodla uyardı.