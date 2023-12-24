Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu uyarı!

Haftanın son günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 kente sarı uyarı geldi.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bartın, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Düzce, Erzurum, Giresun, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van ve Zonguldak sarı uyarı verilen iller olarak sıralandı.

Yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Artvin'in kuzey iç kesimlerinde (Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken fırtınanın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olacak rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esecek.