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Meteoroloji'den 16 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Sağanak beklenen Adana, Kahramanmaraş, Mardin, Osmaniye ile karla karışık yağmur ve kar beklenen, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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