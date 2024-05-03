Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu alarm!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15 İLE SARI UYARI

Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.

Uyarı yapılan iller ise Adana, Edirne, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Osmaniye, Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ olarak açıklandı.