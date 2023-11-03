Meteoroloji'den 14 kente sarı kodlu uyarı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 14 il için sarı kodlu uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca Mersin'in doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Su baskınlarına dikkat

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.