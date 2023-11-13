Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre İstanbul ve İzmir dahil 13 kent hakkında sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son tahminlere göre; Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı alarm verilen iller ise şu şekilde:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.