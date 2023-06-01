Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı

Son hava durumu raporuna göre yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Ankara, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Uşak için 2 Haziran Cuma günü sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Trabzon, Rize ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Antalya'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.