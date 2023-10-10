Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.,

12 il için sarı kodlu uyarı

Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.